Götzner Mehrkampfmeeting wirft seine Schatten voraus

Der Countdown zur 45. Auflage des Hypomeeting Götzis/Vorarlberg im Mösle-Stadion am 25./26. Mai läuft auf Hochtouren

und die umfangreichen Vorbereitungen, um den Königinnen und Königen der Leichtathletik wieder eine perfekte Bühne für ihren Auftritt in Götzis bieten zu können, sind in der heißen Phase.

Für viele der Athleten und Athletinnen aus über 20 Nationen bietet das Hypomeeting auch dieses Jahr wieder eine weitere Qualifikationsmöglichkeit für die im Oktober 2019 bevorstehenden Weltmeisterschaften in Doha, sowie auch für die Olympischen Spiele in Tokyo im Jahre 2020.

Und so liest sich die Wunsch-Startliste auch im heurigen Jahr wie das „Who is Who“ der Mehrkampfszene und jeder möchte sich einen der begehrten Startplätze ergattern.

Für Vorjahres-Siegerin Nafissatou THIAM kommt der Termin des Hypomeeting Götzis/Vorarlberg verletzungsbedingt zum größten Bedauern des Veranstalters leider zu früh. Sie wird erst beim dritten Meeting der Combined Events Challenge – Serie in Talence/FRA in die diesjährige Mehrkampf-Saison einsteigen.

Sarah LAGGER – nachdem sie bei ihrem 2. Start in Götzis erstmals die 6.000 Punkte-Marke knacken konnte, darf man gespannt sein, ob es der zweitplatzierten der Junioren-Weltmeisterschaft von Tampere 2018 – trainiert und betreut vom ehemaligen Zehnkämpfer Georg Werthner – gelingen wird, die in Tampere aufgestellte BL von 6.225 Punkten beim Hypomeeting Götzis/Vorarlberg noch zu übertreffen.

Bei den Junioren-Weltmeisterschaften in Tampere ist Lagger als Titel-verteidigerin angetreten. Vor dem alles entscheidenden 800m Lauf lag sie nur 2 Punkte hinter der britischen Nachwuchsathletin Niamh Emerson. In einem faszinierenden 800m Lauf schenkten sich die beiden Athletinnen bei strömendem Regen vom Startschuss bis zum Finish keinen Meter. Beide Siebenkämpferinnen liefen dabei neue persönliche Bestzeiten – Emerson war schlussendlich 1,79 Sekunden schneller und damit die neue Junioren-Weltmeisterin vor der Titelverteidigerin aus Österreich. Man kann also auf die „Revanche“ in Götzis gespannt sein…