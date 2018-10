Glanzvolle Kirschbaum-Zeremonie mit Jahrhundertkoch Eckart Witzigmann

2017 wurde Jahrhundertkoch Eckart Witzigmann von der Stadt Hohenems die Auszeichnung „Wurzeln von Ems“ verliehen (für erfolgreiche im Ausland lebende Persönlichkeiten mit Hohenemser Wurzeln).

Am vergangenen Sonntag, dem 28. Oktober 2018, um 11 Uhr in der Wiese wurde vor dem Pfarrheim St. Karl der verliehene, lebende Kirschbaum nun feierlich von Herrn Witzigmann selbst eingepflanzt.

An den Feierlichkeiten haben neben Eckart Witzigmann persönlich auch Bürgermeister Dieter Egger, mehrere Stadträte und der engste Familienkreis von Herrn Witzigmann teilgenommen. „Ziel ist, dass hier in dieser Wiese langfristig eine Art ‚Inspirationsgarten‘ entsteht, in dem auch künftige Preisträger der ‚Wurzeln von Ems‘ die Obstbäume ihrer Wahl einpflanzen können. Es ist ein wunderschönes Symbol, welches die Verwurzelung der Preisträger in Hohenems verbildlicht und hoffentlich dazu anregt, dass auch kommende Emser Generationen mutig in die Welt hinausziehen und dort dann Früchte tragen!“, fasst Bürgermeister Dieter Egger die Symbolik des Aktes zusammen.