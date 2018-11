Gisinger Bewohner wünschen Platz zum Verweilen

Über Wünsche, Sorgen, Pläne und ein urbanisierender Stadtteil mit Dorfcharakter.

FELDKIRCH Gisingen im stetigen Wandel: Es wird gebaut, viel Zeit in die Jugendarbeit investiert, musiziert, geprobt, vermietet, eingekauft, gefeiert und gelebt. Im Grunde weist Gisingen alles auf, was ein aktives Dorf haben muss. Doch trotzdem sind gewisse Bedürfnisse da, die seit Jahren nicht gestillt werden: „Der Verkehr beispielswiese ist ein leidiges Thema“, meint Ortsvorsteher Peter Stieger. „Das sich nur verbessert, wenn ein Umdenken im Dorf stattfindet“, erläutet er weiter. Die Infrastruktur und Busverbindungen seien dahingehend so gut ausgebaut, dass der regelmäßigeren Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel oder die öftere Verwendung des Fahrrads nichts im Wege stehe.