"Gesellschaft ist weiter als Land"

Feldkirch - Die Geschichte von Vivienne spricht Anna aus Feldkirch aus der Seele. Sie kennt ihre Probleme sehr genau und findet harte Worte für das Verhalten der Regierung.

Gefangen im Dazwischen

„Ich kann mich sehr gut an die Phase erinnern, in der Vivienne gerade steckt“, erzählt Anna WANN & WO. „Man hat sich endlich, nach Jahren des Versteckens, geoutet, man will öffentlich eine Frau sein und beginnt, sich so zu kleiden und zu stylen. Aber man bekommt noch keine Hormontherapie, der Körper ist einfach noch männlich, die Mitmenschen schauen einen natürlich hin und wieder schräg an.“ Auch wenn Anna ihre Entscheidung nicht eine Sekunde lang bereut hat, diese Phase will sie um nichts in der Welt noch einmal durchmachen müssen. „Und genau diese Phase wird nur unnötig hinausgezögert, wenn das Land noch ein zusätzliches Gutachten verlangt, das in anderen Ländern überhaupt nicht nötig ist. Das ist furchtbar!“ Die 48-Jährige erhält ihre neuen Papiere Ende April, ihren Weg von Thomas zu Anna ist sie bereits vor ihrem Umzug nach Vorarlberg gegangen. Damals wohnte sie noch in Niederösterreich, besuchte ihre Ärzte in Wien. Eine Psychotherapeutin attestiert ihr bereits nach zwei, drei Sitzungen die Transidentität. Um die offiziell anerkannt zu bekommen und die Hormontherapie, die Logopädie und schließlich auch eine geschlechtsangleichende Operation machen zu können, muss Anna dort lediglich noch zwei kurze Termine absolvieren: einen zweistündigen Computertest beim Psychologen, der bestätigt, dass sie psychologisch gesund ist, und ein knapp einstündiges Gespräch beim Psychiater, bei dem sie noch einmal kurz ihre Lebensgeschichte erzählt, sozusagen als Bestätigung für die Einschätzung ihrer Psychotherapeutin. „Sicher, ich musste mich auch zwei weiteren Ärzten öffnen. Und ich finde es auch richtig und wichtig, dass mehrere Personen eine so weitreichende Entscheidung begleiten“, räumt Anna gegenüber WANN & WO ein. „Aber das waren Fachleute, die mit meiner mir vertrauten Psychotherapeutin zusammenarbeiten und kein wildfremder Gutachter, der am Ende den Daumen hebt oder senkt und damit über nichts weniger als das Leben der Menschen entscheidet.“ Auch Kommentare, dass Viviennes Gutachter-Termin ja schon bald sei und sie Geduld haben solle, fegt die 48-Jährige hinweg: „Nur mit dem Termin ist es ja nicht getan. Bis das Gutachten geschrieben und an die richtigen Stellen weitergeleitet ist, können mehrere Monate ins Land ziehen.“