Generationenwechsel in der connexia-Elternberatung

Mit Ende des Jahres geht die langjährige Elternberaterin Christine Waibel, die seit 1989 als Elternberaterin in Hohenems tätig war, in Pension – ihren letzten Arbeitstag hatte Sie am Mittwoch, dem 18. Dezember 2018.

In den rund 30 Jahren ihrer beruflichen Tätigkeit haben sich die Anforderungen an die Elternberatung stark gewandelt: waren es früher eher Gesundheits-, Pflege- und Ernährungsfragen, geht es heute oft um soziale Themen. Trennungen, Herausforderungen in Patchworkfamilien und andere Problemstellungen nehmen heute großen Raum ein, weil Mütter jemanden brauchen, der zuhört.

Vorübergehend übernimmt nun Bernadette Strolz die Beratung jeden Dienstagvormittag im Jänner und Februar 2019.

Im März startet dann die neue Elternberaterin Ingrid Purin mit zwei Öffnungszeiten neu durch: dienstags von 8.30 bis 11 Uhr und neu auch donnerstags von 14 bis 16 Uhr.