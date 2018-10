Gemeinsame Feier bei Langem Tag der Flucht

Region amKumma lud mit Flüchtlingen die ehrenamtlichen Helfer zu einer Feier in den FreiRaum.

Der Lange Tag der Flucht ist eine österreichweite Initiative zu den Themen Flucht und Zusammenleben mit zahlreichen Veranstaltungen unter der Schirmherrschaft des UN-Flüchtlingshochkommissariats UNHCR. In der Region amKumma standen am 28. September das Zusammenkommen, gemeinsames Feiern und das Danke sagen im Mittelpunkt. Dafür organisierte Flüchtlingskoordinatorin Helga Hämmerle eine gemeinsame Feier im Götzner FreiRaum. Flüchtlinge konnten dabei als Gastgeber Ehrenamtliche Helfer, die sie bei der Ankunft in der Region unterstützt haben einladen. Im festlich geschmückten Saal konnten sich die rund 130 Teilnehmer austauschen und Danke sagen. Kulinarisch wurden die Gäste mit Köstlichkeiten aus den Heimatländern der Flüchtlinge, aber auch traditionellen Speisen der Ehrenamtlichen verwöhnt.