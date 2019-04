Galavorstellung des SC Admira

SC Admira holt sich drei Punkte gegen Höchst.

Dornbirn. Grund zum Jubeln gab es vergangenen Samstag endlich beim Dornbirner Traditionsverein SC Admira. Die Klocker-Elf sicherte sich die ersten drei Punkte in dieser Frühjahrssaison und die auf sehr eindrucksvolle Art. Admira-Präsident Gerhard „Bubu“ Ritter, der beim Heimspiel dieses Mal als Stadionsprecher fungierte, betonte bereits vor Anpfiff, dass ein Pflichtsieg her muss, wolle man die Chancen auf einen Aufstieg in die Eliteliga wahren.