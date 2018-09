Freeride Weltmeisterin Lorraine Huber tritt von der großen Bühne ab

“Lorraine Huber ist eine der besten Skifahrerinnen, die wir auf der Tour gesehen haben. Sie gewann einen Weltmeistertitel und zeigte eine der stärksten Persönlichkeiten mit großem Engagement für ihren Sport. Lorraine war ein wichtiger Akteur in der Entwicklung des Sports, sie hat ihre Leidenschaft geteilt und ist nun bereit, ihre Erfahrung an zukünftige Generationen weiterzugeben, was fantastisch ist. Danke Lorraine!”, sagt Nicolas Hale-Woods, Generaldirektor der Freeride World Tour. Obwohl Huber sich aus der Freeride World Tour zurückzieht, bedeutet dies keineswegs, dass sie ihre Karriere als Profi-Freeriderin beenden wird. Sie wird im Freeride-Sport aktiv bleiben: „Ich möchte während den nächsten Jahren mein Können sowie mein Wissen im Freeride-Sport an die jüngere Generation weitergeben, besonders die Förderung von Mädchen und Frauen liegt mir sehr am Herzen. In diesem Sinne plane ich meine Freeride-Camps für Frauen, die Women’s Progression Days in Lech am Arlberg, auszubauen. Weiteres werde ich mit der Umsetzung von ausgesuchten Ski-Filmprojekten beschäftigt sein. Mein nächstes großes Ziel ist der Abschluss meines Masterstudiums in Mentalcoaching an der Universität Salzburg. Danach werde ich unter anderem AthletInnen auch im mentalen Bereich professionell betreuen können“.