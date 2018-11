FRECH - Herbstkonzert des Musikverein Lustenau

Lustenau. Am Samstag, dem 24. November um 20.00 Uhr lädt der Musikverein Lustenau zu seinem traditionellen Herbstkonzert in den Reichshofsaal. Saaleinlass ist um 19.30 Uhr. Ab 19.15 Uhr unterhält die „Hänschen- Klein- Musik“ die Konzertbesucher im Foyer.

FRECH – nennt sich das, was Kurt Weill und Bert Brecht da vor 90 Jahren auf die Bühne brachten: Ein Theaterstück mit politischer Sprengkraft, provokanten Texten und einem wilden musikalischen Stilmix von Choral bis Tango und Foxtrott. Und frech sind auch die Musikerinnen und Musiker des Musikverein Lustenau – sie versuchen es wieder einmal mit Gesang. Eröffnet wird der Melodienreigen von der Jugendmusik des Musikverein Lustenau unter Gabi König-Warenitsch mit Kurt Weills „Kleiner Dreigroschenmusik“. Pikantes Detail am Rande: Die „Kleine Dreischgroschenmusik“, wird in der Spielsaison 2018/19 weltweit nur 9 x aufgeführt; in Österreich nur 1 x – nämlich am 24. November 2018 in Lustenau. (BET)