FPÖ Vorarlberg: "Arbeitszeitflexibilisierung ist Win-Win-Situation"

ÖVP und FPÖ haben sich auf eine Arbeitszeitflexibilisierung geeinigt. Die FPÖ sieht darin Vorteile für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Als „zukunftsweisenden Schritt bei der Modernisierung der Arbeitswelt“ bezeichnet Martin Ohneberg, Präsident der IV-Vorarlberg, den Schritt.

„Nachdem die ehemalige SPÖ-ÖVP-Regierung sowie die Sozialpartner es nicht geschafft haben, im Sinne einer Win-Win-Situation eine Flexibilisierung der Arbeitszeit zu finalisieren, hat die türkis-blaue Bundesregierung das Gesetz des Handelns ergriffen und eine Lösung, die Vorteile für Arbeitgeber und Arbeitnehmer bringt, präsentiert“, zeigt sich der freiheitliche Wirtschafts- und Tourismussprecher Dr. Hubert Kinz in einer Aussendung erfreut.

„Die Erhöhung auf eine mögliche Arbeitszeit von 12 Stunden basiert auf Freiwilligkeit und ist zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu vereinbaren. Damit wird etwas möglich, was wir Freiheitliche immer wieder gefordert haben, nämlich, dass nicht irgendwelche Sozialpartnervertreter von ihren Schreibtischen aus entscheiden, was in unseren Betrieben läuft, sondern die Betriebsebene gestärkt wird!“, betont Dr. Kinz.