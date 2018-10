Feuerwehr beendet Probenjahr

Die Feuerwehr Mäder lud am vergangenen Samstag zur traditionellen Abschlussübung.

Auch in diesem Jahr fanden sich wieder zahlreiche Interessierte beim Feuerwehrhaus Mäder ein, um den Florianijünger einmal über die Schulter zu schauen. Als Übungsannahme diente in diesem Jahr dabei ein tatsächlicher Einsatzfall welcher sich in diesem Jahr in Mäder ereignete. Bei einem Unwetter schlug ein Blitz in einen Baum und sorgte so für einen Brand, einen Stromausfall und in weiterer Folge für einen Kurzschluss in einer Wohnung. Die Mitglieder der Feuerwehr Mäder präsentierten den Zuschauern die professionelle Abwicklung dieser Situation und hatte das Geschehen schnell im Griff. Unterstützt wurde die Feuerwehr Mäder in diesem Jahr durch die Rettungsabteilung aus Götzis.