Feldkirchs Handballdamen starten erfolgreich

Einen wackligen aber doch souveränen Sieg feierten die Damen des HC Sparkasse BW Feldkirch gegen Wr. Neustadt.

In der zweiten Hälfte drehten die blau-weißen Damen dann auf und konnten ihre Schnelligkeit und Schlagfertigkeit ausnutzen. In der 37. Minute netzte Stefanie Lunardon zur erstmaligen Führung (17:16) ein. Allerdings liesen sich die Damen aus Niederösterreich nicht so leicht abschütteln und glichen immer wieder aus. Ab Minute 51 machten Willi und Co. dann aber ernst und zogen binnen 100 Sekunden mit 3 Toren davon. Damit war der Wille der Gäste gebrochen und die Feldkircherinnen feierten einen verdienten 28:25 Heimsieg vor ihren tobenden Fans in der Reichenfeldhalle.