Feldkirch: Schlag ins Gesicht - Fahrgast attackiert Busfahrerin

Feldkirch - Ein Fahrgast schlug am Mittwoch in Feldkirch einer 37-jährigen Stadtbus-Lenkerin ins Gesicht.

Ein alkoholisierter Fahrgast, der seit längerem auffällig ist und im Jahr 2015 von der Beförderung im Stadtbus ausgeschlossen wurde, stieg am vergangenen Mittwoch in Nofels in die Linie 4 ein. Die Buslenkerin, die bereits seit 11 Jahren beim Stadtbus beschäftigt ist, wurde von diesem Fahrgast bereits mehrere Tage zuvor beschimpft und bedroht. Aus diesem Grund verweigerte sie ihm an jenem Tag die Mitfahrt. Daraufhin wurde der Mann handgreiflich und schlug der Lenkerin ins Gesicht.