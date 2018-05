Feldkirch baut 3 Millionen Euro Schulden ab

Feldkirch präsentierte den Rechnungsabschluss 2017. Schulden konnten erneut abgebaut, und Rücklagen erhöht werden. Zudem wird weiter investiert.

Die Gesamtverschuldung der Stadt Feldkirch ist weiter rückläufig. Beim Kernhaushalt der Stadt Feldkirch (inkl. Leasing) sieht die Situation wie folgt aus: Von 40,74 Millionen Euro im Jahr 2016 konnte der Schuldenstand auf 38,99 Millionen Euro im Jahr 2017 reduziert werden. Gesamthaft – also inklusive der Immobilienverwaltung KG – betrachtet, verringerte sich der Schuldenstand von 56,39 Millionen Euro im Jahr 2016 auf 53,36 Millionen Euro im Jahr 2017 – das sind rund 3 Millionen Euro.

Der Rechnungsabschluss 2017 weist Gesamteinnahmen und -ausgaben in Höhe von 92,21 Millionen Euro aus. Das Haushaltsvolumen ist um 3,23 Prozent beziehungsweise 3,08 Millionen Euro niedriger als im Voranschlag 2017.

Die Aufwendungen für die Transferzahlungen an das Land Vorarlberg stellen weiterhin eine große Belastung für das Budget der Stadt Feldkirch dar. In der laufenden Gebarung schlugen sich diese im Jahr 2017 mit 18,34 Millionen Euro nieder, was seit dem Jahr 2014 einer Steigerung von 18 Prozent entspricht.