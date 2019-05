Favoriten Damian Warner und Katarina Johnson-Thompson in Führung

Zur Halbzeit der 45. Auflage vom Götzner Mehrkampfmeeting liegen die Favoriten Damian Warner und Katarina Johnson-Thompson klar in Führung.

Die beiden Favoriten Damian Warner (4596 Punkte) und Katarina Johnson-Thompson (4034 Punkte) gaben im ersten Tag der 45. Auflage vom Götzner Mehrkampfmeeting ganz klar den Ton an. Der Canadier Damian Warner führt nach fünf Disziplinen mit 160 Punkten Vorsprung vor einem Australier. Warner wird spätestens am Sonntag abend Geschichte schreiben, wenn er zum fünften Mal, davon zum vierten Mal in Folge, der neue und alte König von Mösle fix ist. Der Österreicher Dominik Distelberger liegt nicht unter den besten zwanzig Zehnkämpfern.