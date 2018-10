Farbräume unseres Lebens

Vergangene Woche wurde im Rahmen einer Lesung von Pfarrer Elmar Simma die Wanderausstellung von Hospiz Vorarlberg „Leben>Tod“ im Landeskrankenhaus Bludenz eröffnet.

„Jeder geht seinen Weg“ singt Konrad Bönig nach der Begrüßung zur Lesung von Elmar Simma im Landeskrankenhaus Bludenz. Hier ist seit wenigen Tagen die Wanderausstellung von Hospiz Vorarlberg zu sehen und kann von PatientInnen, BesucherInnen und Interessierten im Foyer besucht werden. „Unser aller Lebensweg führt zum Tod, doch wie wir die letzten Tage und Monate verbringen, macht einen großen Unterschied. Hospiz versucht in dieser letzten Lebensphase für die Menschen da zu sein, auch in einem Krankenhaus. Hierher kommen die Menschen um gesund zu werden, 38 Prozent aller Menschen sterben in einem Krankenhaus“, so Karl Bitschnau, Leiter von Hospiz Vorarlberg. Auch seine Mutter verstarb im Krankenhaus und er erlebte berührende Stunden des Abschiedes in diesem Haus.