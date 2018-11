Farben der Seele in berührenden Worten und Gitarrenklängen

Carmen Franceschini las im Domino – Gitarrenmusik griff ihre berührenden Worte auf

Carmen Franceschinis las aus ihren Büchern „Farben der Seele“ und „Herzerzählungen“ ergreifende Texte vor, die allesamt Mut machten, hinzufallen und wieder aufzustehen: „Wenn ich wachsen will, muss ich auch mal den Boden unter den Füßen verlieren“, ermunterte die Autorin, ruhig einmal wieder in die eigene Kindheit zurück zu stolpern, als das Herz noch voller Vertrauen und Leichtigkeit war. Wenn Ellenbogenkampf den Alltag präge, helfe es, sich vorzustellen, hinter Überheblichkeit warte eine kleine Maus.

Ebenso regten Angela Mairs klassische Gitarrenklänge und Lieder zum Nachdenken an. Ihre Musik ermunterte, Gefühle zuzulassen und Liebe und Trauer Raum einzuräumen, sich ruhig auch einmal im Fluss der Traurigkeit treiben zu lassen. Wunderschön auch Bonny Tylers „Total eclipse of the heart“ transkribiert für klassische Gitarre. Am Ende hieß es dennoch hoffnungsvoll „What a wonderful world“ mit Neil Armstrong.