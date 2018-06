Fallschirm-Elite testet in Hohenems

Bereits zum dritten Mal treffen sich die Weltbesten Formationsspringer. Mit dabei auch der Mann, der Tom Cruise das Springen lehrte!

“Tom Cruise ist der beste Schüler, den ich je hatte“, sagt Hodgkinson gegenüber dem “ORF” über seinen wohl berühmtesten Schützling. “Er war unglaublich, ein Gentleman. Natürlich talentiert in allem, was er tut, mental sehr gut drauf. Du sagst ihm einmal, was er tun soll, er tut es. Es war eine Freude, mit ihm zu arbeiten.”