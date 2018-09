Bei einem Unfall in Rheineck wurde ein Fahrradfahrer tödlich verletzt.

Fahrradfahrer in Rheineck tödlich verunfallt

Am Donnerstagnachmittag hat sich auf der Bahnhofstraße in Rheineck ein Unfall ereignet, in den ein Fahrrad- und ein Motorradfahrer verwickelt gewesen sind. Der 61-jährige Radfahrer ist trotz sofortiger medizinischer Hilfe noch auf der Unfallstelle verstorben.

Laut Polizei befand sich ein 61-jähriger Radfahrer auf dem Vorplatz eines LEbensmittelhandels, von dem aus er auf die Bahnhofstrasse einfuhr. Dort kam es zum Unfall, in welchen neben dem Fahrradfahrer auch ein 55-jähriger Motorradfahrer verwickelt war.

Letzterer war unterwegs von St. Margrethen in Richtung Thal und kollidierte mit dem Fahrradfahrer. Der 61-jährige in der Region wohnhafte Kosovare erlag trotz sofortiger medizinischer Betreuung durch einen Arzt sowie der Rettungssanitäter noch vor Ort seinen Verletzungen.