Expertenaustausch in Dornbirn

Die Dornbirner Jugendarbeit bekam bezüglich Beziehungsbildung Besuch aus Wien.

Dornbirn. Kürzlich besuchten Teilnehmer und Teilnehmerinnendes Hochschullehrgangs für Resonanzpädagogik an der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule Wien/Krems unter der Leitung von Gerald Koller die Dornbirner Jugendarbeit. Das Interesse war groß, deshalb informierten sie sich über aktuelle Entwicklungen in der Kooperation von Schule, Stadt und Jugendarbeit.

Dornbirn zeichnet sich durch vielfältige beachtenswerte Projekte aus. Jugendkoordinator Elmar Luger präsentierte die Ergebnisse der aktuellen Jugendstudie zum Thema „Demokratie lernen“, bei der über 850 Schüler und Schülerinnen der 8.+9. Schulstufe befragt wurden. Die Ergebnisse wurden ausführlich besprochen und auf die Bedingungen in Innerösterreich reflektiert. Im Anschluss wurden die aktuellen online-Beteiligungsprojekte zum „Skateplatz am Bahnhof“ und dem neuen „Mädchentreff“ diskutiert. Am Nachmittag stellten Martin Hagen, Carlos Gonzales, Andrea Braun und Johanna Berktold von der offenen Jugendarbeit die Kooperationsprojekte mit den Schulen vor. Besonders die „Denkbar“, ein innovatives Projekt mit der VMS Lustenauerstraße und die Mobbingprävention mit der PTS Dornbirn, stießen dabei auf reges Interesse.