Erfolgreiche Lange Nacht der Museen an sechs Schauplätzen in Bludenz

Bludenz. Mit großem Publikumsinteresse ging am Samstag, 6. Oktober 2018, die 19. „ORF - Lange Nacht der Museen“ über die Bühne.

Nach der Eröffnung durch Bürgermeister Mandi Katzenmayer und Kulturstadtrat Christoph Thoma im Stadtmuseum Bludenz konnten sich Interessierte die Schausammlung mit Werken der Volkskunst und Porträtmalerei, ur- und frühgeschichtlichen Exponaten, Möbeln und weiteren historischen Gegenständen ansehen. Auch die vielen kleinen Besucher hatten detaillierte Fragen, die Museumsführer Werner Hämmerle gerne mit anschaulichen Geschichten beantwortete. In der „guten Stube“ konnte man den ganzen Abend hinweg traditionelle Handwerkstechniken begutachten. In heimeligem Ambiente zeigten Rosa Cuel, Angela Vonier und Marieluise Metzner wie Spitze mit den Techniken „schiffla“ und „klöppla“ gefertigt wird.

Parallel dazu fand in der Remise Bludenz die Briefmarkenausstellung „Zeitgeschichte in der Philatelie“ statt. Sehr detailreich konnten hier Währungsänderungen von Krone zu Schilling und dann von Schilling zu Reichsmark begutachtet werden. Auf eine regionalgeschichtliche Zeitreise nahm Dr. Franz Valandro seine Zuhörer beim Outdoor-Vortrag „Von Habsburg zu Hitler“ mit, bei dem die dramatischen Ereignisse von 1918 bis 1938 und ihre Spuren in Bludenz thematisiert wurden.