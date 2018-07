Entspannen, baden und genießen: Jetzt Erholungsurlaub gewinnen!

Den Alltag hinter sich lassen und eine Sommerauszeit in den Bergen genießen. Ausruhen, wandern, radeln, schwimmen und sich rundum verwöhnen lassen. Eine Kombination, die das Gesundhotel Bad Reuthe, die Topadresse für Gesundheits- und Wellnessferien im Bregenzerwald, wunderbar vereint.

Machen Sie mit bei Nordic Walking, Qigong, Rückenfit und mentaler Entspannung. Die Hotelfahrräder werden gerne genutzt, um die Umgebung zu erkunden. Gleich ums Eck können Sie in den Weg entlang der romantischen Bregenzerach einbiegen. Auch die geführte Mittwoch-Wanderung ist bei den Gästen sehr beliebt. Wer auf eigene Faust die Bergwelt erkunden möchte, erreicht in nur wenigen Minuten die Bergbahnen Mellau. Der ideale Ausgangspunkt, um in das Wanderparadies Mellau Damüls einzusteigen.

Ein weiteres Highlight ist die Sauna-Wellness-Welt in modernstem Design. Klare Formen, viel Holz, Glas und Licht. Verschiedene Saunen und Dampfbäder sorgen für Entspannung. Die fachkundigen Kosmetikerinnen pflegen Ihre Haut und sorgen für ein frisches Aussehen. Unter dem Leitsatz: „Das tut mir gut!“, bietet Bad Reuthe alles, was die Menschen in der heutigen Zeit am meisten brauchen.