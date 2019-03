Entscheidung um einen Play-off-Platz

Es bleibt spannend bis zum Schluss, nach wie vor kämpfen mit Montreux, Uri und RHC Dornbirn drei Teams um den Einzug ins Playoff-Halbfinale.

Fällt die Entscheidung der Finalisten schon dieses Wochenende? Dornbirn absolviert am Samstag zuhause gegen Wimmis das letzte Spiel der Qualifikationsrunde. Mit einem Sieg würden sich Brunner & Co eine hervorragende Ausgangslage verschaffen und Uri enorm unter Druck setzen. Die Messestädter wollen jetzt nicht alle Szenarien „was wäre wenn“ durchspielen, sie müssen ihre Hausaufgaben in der Stadthalle machen und dann hoffen, dass ihre Kontrahenten schwächeln. Wimmis gehört nicht gerade zu den Lieblingsgegnern der Dornbirner und benötigt die Punkte für die Relegationsrunde genauso wichtig. Es wird nach der 4:2 Auswärtsniederlage nochmals ein heißer Tanz, bei dem alles abverlangt wird. Zuhause sind die Heimischen jedoch in der Favoritenrolle, Wimmis ist seit Mitte Januar sieglos mit sechs Niederlagen en Suite.

„Jetzt haben wir es selbst in der Hand, wir brauchen unbedingt noch diesen Sieg, bei einer Niederlage würde der Glaube an ein Weiterkommen in weite Ferne rücken. Wenn wir nochmals an die Leistung der letzten Partie anknüpfen können, haben wir gute Chancen. Es braucht nochmals eine konstante Leistung jedes Einzelnen, die Weichen sind auf Sieg gestellt, jetzt müssen wir es nur noch auf den Platz bringen,“ so Dornbirn´s hochmotivierter Rückhalt Angel Mirantes.