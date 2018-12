Energiemeisterschaft in den Kindergärten ein voller Erfolg!

Parallel zum Projekt „Ein Königreich für die Zukunft“, bei dem den Kindern ein Jahr lang spielerisch das Thema Energie näher gebracht wurde, fand eine Energiemeisterschaft in den jeweiligen Kindergärten statt.

Dabei wurde von Oktober 2017 bis September 2018, in Zusammenarbeit der städtischen Umwelt-, Kindergarten- und Bauabteilung und dem Energieinstitut Vorarlberg, eine Energiemeisterschaft durchgeführt, an der sich zehn Hohenemser Kindergärten beteiligt haben. Nach einer individuellen Energieberatung vor Ort versuchten sich die Kinder und die Pädagogen im Energiesparen. Die Verbrauchswerte wurden ausgewertet und mit den Vorjahreswerten verglichen – mit einem sehenswerten Ergebnis: so betrugen die erzielten Einsparungen z. B. allein beim Stromverbrauch rund 22 %. In Summe konnte der gesamte Wärme-, Strom- und Wasserbrauch um knapp 9 % reduziert werden, was eine Einsparung von umgerechnet 3.382 Euro bedeutet. Die Auswertung wurde bei der Abschlussveranstaltung am Mittwoch, dem 28. November 2018, präsentiert.