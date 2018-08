Emser Hockeycracks sind heiß aufs Eis

Eliteligameister SC Hohenems befindet sich mitten in den Vorbereitungen für die neue Saison.

„Meister werden ist schwer, den Titel dann zu verteidigen ist aber noch schwerer“, weiß der ehemalige Profi und Hohenemser Meistertrainer Heimo Lindner dass die kommende Saison für die Steinböcke schwieriger werden wird. Dementsprechend haben die Verantwortlichen rund um Präsident Mike Töchterle die Sommerpause genutzt und können so wieder einen starken Kader präsentieren. Der Großteil der Meistermannschaft konnte gehalten werden und mit Nachwuchsgoaile Pascal Prugger, Verteidiger David Mitgutsch und Marc Stadelmann, sowie Martin Mallinger verstärkt werden. Ende August geht es für die Lindner-Truppe nun auch wieder aufs Eis, bevor Anfang Oktober das erste Spiel in der neuen Eliteliga Saison gegen die Silz Bulls steigt.

Nicht nur im Verein laufen die Vorbereitungen für die kommende Saison auf Hochtouren, auch im Eisstadion Herrenried wird derzeit noch fleissig gearbeitet, damit am 1. Oktober wieder das Eis aufbereitet werden kann und auf die Hockeyfans eine neue tolle Heimstätte der Steinböcke wartet. „Wir bekommen auf der Gegenseite der Tribüne einen großen Kabinentrakt, eine neue Bande, neue Flutlichtmasten und neue Beschallungen“, so HSC Obmann Töchterle. Während derzeit intensiv am neuen Kabinentrakt gearbeitet wird, kommt im September auch die neue moderne Bande und in weiterer Folge können die Eismeister bereits mit der Eisaufbereitung beginnen. „Wir freuen uns auf das neue Stadion und sind bereit für die neue Saison“, blickt Töchterle positiv in die neue Meisterschaft. Alle Infos dazu gibt es auch auf www.vhockey.at MIMA