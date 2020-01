Elf Jahre in der Gemeindepolitik sind genug

Rankweils Altbürgermeister Martin Summer schließt ein Comeback in der Politik aus

RANKWEIL. Am 29. April letzten Jahres hat Martin Summer (47) nach einem Jahrzehnt als Bürgermeister die Geschicke der mehr als zwölftausend Seelen Marktgemeinde Rankweil an Katharina Wöss-Krall (42) übergeben. Der Altbürgermeister ist beim Amt der Vorarlberger Landesregierung als gewerbetechnischer Amtssachverständiger wieder beschäftigt und hat sich erstaunlich schnell eingearbeitet. „Es gibt definitiv keine Rückkehr in die Rankweiler Gemeindepolitik, elf Jahre sind genug. Ich habe mich entschieden die Politik ganz hinter mir zu lassen“, so Martin Summer. Der 47-jährige Rankweiler fehlt daher auch in der Liste der Volkspartei für die kommenden Gemeindewahlen am 15. März. Für Summer war der Rücktritt als Bürgermeister der absolut richtige: „Nach elfjähriger intensiver Arbeit für Rankweil ist es gut neue Ideen und Menschen zuzulassen für diese wichtige Angelegenheit. Ja, natürlich schaue ich mir die Entwicklung Rankweils an und freue mich, dass der erfolgreiche Weg fortgesetzt wird. Die Art von meiner Nachfolgerin auf die Bürger zuzugehen gefällt mir besonders. Rankweil soll weiterhin lebens- und liebenswert bleiben und alle Verantwortlichen sollen gemeinsam daran arbeiten.“ Lobende Worte erhält Martin Summer für seine Tätigkeit noch heute von den vielen Menschen in der Gemeinde. Unvergessen bleibt für ihn, der Tag nach seiner Wahl als Bürgermeister im Jahr 2008, als er vom Marktplatz Richtung Basilika nach oben blickte und die Verantwortung für Rankweil für ein Jahrzehnt übernahm.VN-TK