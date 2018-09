Eine Miss sang schöne Melodien

Miss Vorarlberg Daria Schuricht bewies mit den „Zitternden Lippen“ bei „Live unter den Arkaden“ am Café Hecht, dass sie nicht nur die schönste Frau des Landes, sondern auch eine tolle Sängerin ist.

Das musikalische Talent wurde Daria Schuricht quasi mit in die Wiege gelegt. Ihr Vater Johannes spielt in der Jazzformation „Zitternde Lippen“ am Bass. „Miss-Töne“ ist daher nicht zufällig der Titel des bereits 13. Albums der talentierten Feldkircher Kultband. Amtstierarzt Oswald Kessler (Altsax, Moderation), Jack Stroeher (Sopran-Sax, Keyboard), Bertold Bischof (Tenorsax), Bobby Graf (Trompete, Flügelhorn), Rupert Tiefenthaler (Gitarre) und Thomas Fußenegger (Schlagzeug) begeisterten die Gäste des außergewöhnlichen Live-Events „Live unter den Arkaden“ am Café Hecht.