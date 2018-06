Ein Umweltfest zum Mitmachen

Im Auftrag der Marktgemeinde Lustenau lädt das W*ORT in Zusammenarbeit mit Umweltpsychologin Isabella Hämmerle am 9. Juni 2018 im Rahmen der Umweltwoche zum zweiten Umweltbazar Lustenaus.

Schon seit Anfang des Jahres bereiten sich einzelne Klassen aus Lustenauer Schulen sowie Kinder im W*ORT auf dem Umweltbazar vor. In der VS Rheindorf wird schon seit längerem zum Thema Energie philosophiert und die Kinder werden ihre Gedanken beim Bazar um 14 Uhr live mit den Gästen teilen und laden junge Besucherinnen und Besucher zum Mitmachen ein. Das SPZ lernte was Energie bedeutet und erarbeitete zum Thema “Energiesparfüchse” tolle Energiespartipps, die sich auf das eigene tagtägliche Verhalten beziehen. Eine Klasse der VS Kirchdorf wiederum schaute sich an, wie viel Energie denn auf ihren Mittagstellern liegt. Was bedeutet es, wenn das Steak aus Argentinien und die Kartoffeln aus dem Lustenauer Ried kommen? Die VS Rotkreuz hat sich mit dem Thema Klimaerwärmung beschäftigt. Das Fazit dieses Workshops war: So viele Dinge, die uns wirklich Freude bereiten, sind umsonst.