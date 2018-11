Ein Porzellan wie im Bilderbuch

Bei Susanne Gall ist die Weihnachtsausstellung eröffnet.

Dornbirn. Immer neu, immer anders und immer die unverkennbare Handschrift von Susanne Gall. In der Galerie und Werkstätte für Gestaltung in der Hatlerstraße 22 wird die hohe Kunst des feinen Handwerks in den Mittelpunkt gerückt und gekonnt inszeniert. Derzeit bevorzugt Susanne Gall Boxen in diversen Formaten, die sie eigenhändig baut und mit kostbarem Papier überzieht. „Dieses spezielle Papier hat mir eine Freundin aus Japan mitgebracht“, sagt die Keramikerin, die den Werkstoff Ton nach wie vor mag, selbst aber zum Papier, Metall oder zu Textilem gewechselt hat. In ihrer Werkstätte entstehen Kleinserien und Unikate aus diesen Materialien, während in der Galerie die Produkte erlesener Kunsthandwerker aus verschiedenen Ländern präsentiert werden.