Ein Ort des Lernens für besondere Kinder

Einblicke ins Schulheim Mäder

In den zehn Klassen wird altersgemischt unterrichtet. Mit dem Begriff „Lernen“ verbindet die Schule nicht nur die klassische Wissensvermittlung oder des Erlenen von Kulturtechniken. Im Rahmen der ganzheitlichen Förderung orientieren sich die Lerninhalte an den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen. Im gemeinsamen Gespräch mit den Eltern wird die Zielsetzung besprochen damit alle an den gleichen Zielen arbeiten.

Inklusion ist im Schulheim ein wichtiges Thema. So gibt es viele Projekte außerhalb der vier Wände. „Im Sinne eines inklusiven Miteinanders haben wir viele Projekte mit anderen Schulklassen und Kindergartengruppen im ganzen Ländle. Wir sind auch da unterwegs wo alle sind. Im Theater, beim Stundenlauf oder beim gemütlichem Bummel durch die Feldkircher Innenstadt“, so Direktorin Maria Bauer-Debois.

„Wir sind stolz, dass sich so viele Menschen – in Schulen, Kindergärten, in Firmen und in Vereinen – für unsere Arbeit interessieren. Deren Besuche und bei uns im Schulheim und gemeinsame Projekte sind kleine Mosaiksteine im bunten, vielfältigen und farbenfrohen Bild einer inklusiven Gesellschaft“, so Geschäftsführer Arnt Buchwald. LOA