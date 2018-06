Ein neues Museum für Lustenau

Basis ist die Vereinsgründung S-MAK, Stickerei – Museum.Archiv.Kommunikation.

Lustenau. Die Schließung nach dem Verkauf der Räumlichkeiten in der Pontenstraße sollte auf keinen Fall das endgültige Verschwinden des Stickereimuseums bedeuten. Denn die Frage, welcher Wirtschaftszweig die Marktgemeinde Lustenau und ihre Bevölkerung am meisten geprägt hat, ist leicht zu beantworten. Es ist ganz klar die Stickerei. Sie ist Teil der Identität, wie es Oliver Heinzle, Historisches Archiv Lustenau, ausdrückt. „Verglichen mit der glorreichen Zeit der frühen 1980er Jahre hat die Vorarlberger Stickereiwirtschaft an Bedeutung enorm viel eingebüßt, sagt Markus Riedmann, Obmann Vorarlberger Stickereiwirtschaft. Waren es damals 1400 Großstickmaschinen, die bestickte Stoffe für Westafrika und Märkte in Europa produzierten, beträgt die Kapazität des heutigen Maschinenparks nur noch etwa ein Zehntel des Allzeithochs. Die verbliebenen Vorarlberger Stickereifirmen sind innovativ und blicken, trotz unvermeidbarem Auf und Ab, optimistisch in die Zukunft. Optimistisch ist auch ein Kernteam rund um Schriftführer Peter Niedermair, Dozent FH Vorarlberg und Herausgeber der Zeitschrift Kultur, der das Gründungsfest des Vereins Stickerei – Museum.Archiv.Kommunikation am 18. Juni moderierte.