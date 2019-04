Ein Leben mit der Familie und den Bienenvölkern

Matthias Neuhauser hat die Werkhalle mit der Natur eingetauscht und ist jetzt von Beruf Imker.

Dornbirn. Auf dem Marktstand des Dornbirners Matthias Neuhauser, 33, türmen sich viele Gläser voller goldfarbenem Honig auf. Das Schöne daran ist, dass er den Honig nicht nur verkauft, er wird auch in der Honigmanufaktur der Familie hergestellt. Als Rohstoff für die schmackhafte Delikatesse sammeln viele fleißige Bienen den Nektar aus Blüten von Bäumen, Tannen, Pflanzen und Blumen. „Noch wichtiger als ein hoher Ertrag ist aber die Gesundheit der Bienenvölker“, so der Imker.

Vielen Konsumenten ist der Ursprung der Produkte, die sie vom Markt mit nach Hause nehmen, nicht egal. Regionale und lokale Erzeugnisse haben Konjunktur. Am Marktstand möchte gerade eine Kundin wissen, woher genau der Honig aus Dornbirn stammt. Da hat sie gleich die Qual der Wahl zwischen dem Gütle, dem First, dem Haselstauder Berg oder dem Ried. Darüber hinaus sind Neuhausers 200 Ertragsvölker auch in Lustenau, im Gauertal, oder im Schwarzwald als Bestäuber der Blüten unterwegs – einfach da, wo der Imker die Beuten, das sind die Behausungen der Honigbienen, aufstellt. Zehn Honigsorten werden so bei Neuhausers gewonnen und in Gläser abgefüllt. „Meine persönlichen Lieblingssorten sind der Weißtannenhonig vom Haselstauder Berg und der Waldhonig vom First“, verrät Matthias.