Ein Feuerwerk der großen Gefühle

Fans feierten auf der Seebühne ihre „Schlagernacht des Jahres“.

Bregenz Die Schlagernacht 2018 war ein Abend der Superlative. Strahlender Sonnenschein, eine großartige Stimmung und tausende Fans. Die Seebühne bot am Sonntagabend für Tausende Schlagerfans eine großartige Show. Mit dabei war auch eine 25köpfige Gruppe der Lebenshilfe Vorarlberg.

Für Veronika Jäger und Natalie Hirschbühl ging an diesem Abend ein Traum in Erfüllung. Sie durften mit den Stars auf Tuchfühlung gehen. „Nick P., Melissa, die Paldauer und mit vielen anderen durfte ich ein Foto machen und von allen habe ich ein Autogramm bekommen“, berichtet Jäger mit strahlenden Augen.

Ein riesiger Hit-Mix der Schlagermusik. Die Künstler mit eingängigen Melodien und deutschen Texten hatten rund eine halbe Stunde Zeit, dies brachte viel Abwechslung in den Abend. Jung und Alt tanzten gemeinsam zur Musik ihrer Favoriten und waren gleichermaßen textsicher. “Schlager sind das, was mich berührt. Englisch kann ich nicht, aber die deutschen Texte gehen direkt ans Herz, weil sie das Leben beschreiben“, so Ignaz Lässer.