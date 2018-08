EHC Lustenau testet in Kaufbeuren

Nach den beiden Testspielen gegen die übermächtigen Gegner aus Ravensburg und Podolsk wartet mit Kaufbeuren der nächste schwere Gegner auf die Cracks des EHC Alge Elastic Lustenau.

Das Team aus der zweithöchsten deutschen Eishockey Liga (DEL2) belegte in der vergangenen Saison den vierten Tabellenrang und erreichte in den Play-Offs das Halbfinale. Spielbeginn am Samstag in Kaufbeuren ist um 18.30 Uhr.