EHC Lustenau erfüllt die Pflichtaufgabe

Einen verdienten 4:1 Erfolg feiert der EHC Alge Elastic Lustenau zu Hause gegen die Adler aus Kitzbühel.

Sehr schwungvoll begannen beide Teams das Spiel, doch es waren die Lustenauer, die über den Führungstreffer jubeln durften. Nach Vorarbeit von David König und Martin Grabher-Meier war es Chris D’Alvise, der für den Führungstreffer sorgte. In weiterer Folge war Lustenau die tonangebende Mannschaft – Kitzbühel kam nur durch Konter zu einigen Chancen. In der 13. Minute war Lustenau dem zweiten Treffer sehr nahe: Kitzbühel spielte in Überzahl doch im Konter liefen Dave Labrcque und Marc-Oliver Vallerand alleine auf den Tiroler Torhüter zu. Der Torhüter war bereits ausgespielt, doch wurde die hochkarätige Möglichkeit vergeben. So ging es mit dieser verdienten Führung für Lustenau in die erste Drittelpause.