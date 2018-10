Dreijähriger von Mutter getrennt: Fassungslosigkeit über Abschiebung

Bei einer Abschiebung aus Vorarlberg ist am Sonntag eine dreiköpfige Familie getrennt worden. Die schwangere Mutter (32) musste wegen einer drohenden Frühgeburt ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Medienberichten zufolge lebt die Familie seit fast fünf Jahren in Vorarlberg, der Dreijährige ist in Sulzberg zur Welt gekommen. Schon vor einem Jahr sollte die iranisch-armenische Familie nach einem negativen Asylbescheid außer Landes gebracht werden, damals konnte die Initiative “Pro Asyl” die Abschiebung jedoch verhindern und einen einjährigen Aufschub erwirken.

“Es war unter anderem auch ein Arzt dabei, der die Frau untersucht hat”, so Fitz. Er bestätigte, dass die Frau ebenfalls nach Wien gebracht werde, sobald die Entlassung aus dem Krankenhaus erfolge. Die Abschiebung aus Österreich könnte möglicherweise schon am Dienstag vollzogen werden.

Rechtsanwalt Weh sprach hinsichtlich der Festnahme eines dreijährigen Kindes und der Trennung von der Mutter von einem “barbarischen Akt”. Das sei mit der Menschenrechtskonvention absolut unvereinbar. Steurer betonte, dass die Familie in Sulzberg voll integriert sei, “im Kirchenchor, in der Liturgiegruppe, in der Tanzgruppe”. Der Mann leiste zudem Gemeinwesenarbeit im Rahmen der Integrationstätigkeit.

Bereits am Samstagnachmittag war ein 26-jähriger Mann aus Pakistan abgeschoben worden, der in Lustenau eine Gastronomie-Lehre absolvierte. “Es ist einfach eine Sauerei, wie in diesem Fall vonseiten der zuständigen Behörde vorgegangen worden ist”, zeigte sich Vorarlbergs ÖGB-Landesvorsitzender Norbert Loacker empört. Der 26-Jährige hätte keinesfalls abgeschoben werden dürfen, verwies Loacker auf eine Feststellung des Bundesverwaltungsgerichts, wonach in der Bearbeitung des Antrags auf humanitäres Bleiberecht Fehler gemacht worden seien.