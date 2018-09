Doku über Reinhold Bilgeri als Vorpremiere im Löwen

Hohenems. Heute Abend ist um 20.15 Uhr auf Servus TV in der Reihe Austropop-Legenden die Dokumentation von Rudi Dolezal über Reinhold Bilgeri zu sehen.

Seit Ende der 1960er Jahre spielte er in diversen Rockbands (Wanted, And Mona Lisa Smiles, Clockwork) und tourte als Anheizer für Status Quo, Deep Purple, Colosseum, Whitesnake etc. durch Europa. Auch als Solokünstler feierte der „Rockprofessor, der 1981 seinen Lehrerjob an den Nagel hängte, große Erfolge. Seine Single „Videolife“ etwa kletterte Anfang der 1980er Jahre an die Spitze der internationalen Charts, gefolgt von weiteren nationalen Nummer-1-Hits wie „Some Girls are Ladies“, „Missing You“ oder „Love is Free“. Mit mehr als 20 Tophits zählt Bilgeri zu den internationalen Aushängeschildern der österreichischen Popmusik