Die Schätze der Sticker

Der Stickereiverband hinterließ umfangreiches Material, das in den Depoträumen der Galerie Hollenstein lagert.

Lustenau. Bei einer Führung am Freitagnachmittag gab Oliver Heinzle seinen Gästen Einblicke in die außergewöhnliche Sammlung, die von den glorreichen Stickerzeiten erzählt. Dicke Musterbücher lagern in Räumlichkeiten, die ehemals vom Stickereiverband genutzt wurden. Oliver Heinzle arbeitet seit zehn Jahren für das Archiv der Marktgemeinde und leitete fünf Jahre lang die Galerie. Er kennt sich aus in der Welt der Kunst und auch in der spannenden Geschichte der Gemeinde. „Die Stickerei ist ein wichtiges Thema in Lustenau.“ In alle Räume konnten die Besucher der Führung Einblick nehmen, bestaunten Musterbücher, kunstvolle Stickereien und Fotomaterial.