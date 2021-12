Die neue S7: Drei Länder – ein See – eine Verbindung

Die neue S7 verbindet ab Fahrplanwechsel, dem 12. Dezember 2021, die Regionen am östlichen Bodensee.

Vorläufig an den Wochenenden verkehrt eine direkte S-Bahn im Zwei-Stunden-Takt von Romanshorn über Rorschach, Bregenz bis Lindau. Ein wichtiger Schritt zu einer „S-Bahn Bodensee“.

Grenzüberschreitendes Angebot

„Drei Jahre lang haben Vorarlberg, Bayern und die Ostschweizer Kantone intensiv an der Verbesserung des grenzüberschreitenden öffentlichen Verkehrs im Bodenseeraum gearbeitet. Aus dieser erfolgreichen internationalen Zusammenarbeit resultiert das neue grenzüberschreitende Angebot, das Vorarlberg, Bayern und die Kantone Thurgau und St. Gallen miteinander verbindet – und das ohne Umsteigen“, zeigt sich Mobilitätslandesrat Johannes Rauch zufrieden. „Dieses Projekt wird auch von der Internationalen Bodenseekonferenz stark forciert“, betont Landeshauptmann Markus Wallner.

Fahrradausflüge am Bodensee werden bequemer

Mit der neuen S-Bahn Linie werden Freizeit-Ausflüge deutlich bequemer. Gerade auch für Fahrradfahrende verbindet der direkte Zug doch wichtige Orte am internationalen Bodensee-Radweg. Zusammen mit der seequerenden Fähre Romanshorn – Friedrichshafen können so am östlichen Bodensee abwechslungsreiche Ausflüge unternommen werden. Für einen Tagesausflug lohnt sich oftmals das preisgünstige, internationale Bodensee Ticket.