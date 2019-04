Die bunte Welt der Offenen Jugendarbeit Dornbirn

Das Publikum bekam Einblick in das breite Spektrum der Möglichkeiten für Jugendliche im VISMUT.

Dornbirn. Mit Miniversionen edler Boote vergnügten sich die jungen Besucher auf dem Stand der OJAD und manövrierten die Segler ferngesteuert durch die sanfte Brise. Diese vergleichsweise kleine Attraktion war der Hinweis auf etwas viel Größeres. Mit ihrem Messeauftritt gaben die Mitarbeiter und Jugendlichen Einblick in ihren Alltag im Jugendzentrum VISMUT an der Schlachthausstraße, wo es auch eine Bootswerkstatt gibt. Jaxx und Julia und mehr als 90 Jugendliche verwandelten dort unter professioneller Anleitung ein altes Schiffswrack in ein seetüchtiges Juwel. „In Kürze wird das wunderbare Boot den Besitzer wechseln“, erzählte Martin Hagen, Geschäftsführer der Offenen Jugendarbeit Dornbirn auf der Schau!, ohne weitere Details zu verraten.