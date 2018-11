Die beste Entscheidung meines Lebens“

Am Dienstag, 13. November 2018 findet im aha Bludenz eine kostenlose Info-Veranstaltung zum Freiwilligendienst des Europäischen Solidaritätskorps (ESK) statt.

„Den Freiwilligendienst zu machen war definitiv die beste Entscheidung, die ich bisher getroffen habe“, sagt Dominik Galehr über seinen Einsatz in Estland. Der junge Bludenzer war in einem Jugendzentrum in Viljandi tätig. Dort organisierte er Events und Workshops für Jugendliche, war auf Ausflügen mit ihnen unterwegs oder half bei Veranstaltungen mit. „Ich habe viel über Jugendarbeit und Projektmanagement gelernt und habe die Zeit sehr genossen.“