Die Amateurkicker haben mehr Spiele als Altach und Austria Lustenau

Vorarlbergs Amateurfußballer bestreiten mehr Pflichtspiele als die Profikicker aus Altach und Austria Lustenau.

So früh wie noch nie beginnt für 37 (!) Vorarlberger Vereine die Saison 2018/2019. Nur 41 Tage dauerte die sehr kurze Testphase nach der letztjährigen Meisterschaft. Zeitgleich mit den zwei neugeschaffenen Spielklassen im österreichischen Oberhaus starten auch die vier Ländle-Vereine in der Regionalliga West, die 17 Mannschaften in die Vorarlbergliga und die aufgestockte Landesliga mit 16 Teams in ihre kräfteraubende Aufstiegsjagd, denn Absteiger gibt es heuer in sämtlichen Spielklassen des Landes keine.

Dabei müssen die Vorarlbergs Amateurfußballer in der Regionalliga, Vorarlbergliga und Landesliga in den Pflichtspielen (Meisterschaft, VFV-Cup, ÖFB-Cup) öfters ran als die Profifußballer in Altach und Lustenau. Vor allem die 17 Vorarlbergligaklubs sind nicht zu beneiden, denn 19 Meisterschaftsspiele plus zwei Partien im heimischen Pokalbewerb stehen im Herbst auf dem Programm. Auch die vier englischen Wochen in den Monaten August und September werden den VL-Vereinen alles abverlangen.

Auch die vier RLW-Klubs Dornbirn, Altach Amateure, Hohenems und Langenegg kommen auf insgesamt 20 Bewerbsspiele. Auch die 16 Landesligavereine müssen zwanzig Mal im Herbst ran (17 Meisterschaft und dreimal VFV-Cup). Die Bundesliga mit zwölf Vereinen bestreitet 18 Partien (Meisterschaft) bis zur Winterpause. Die Lustenauer Austria muss fünfzehn Meisterschaftsspiele absolvieren, eigentlich viel weniger als die Vorarlbergs Amateurkicker.

14 neue Trainer Vierzehn neue Trainer sind in der Westliga, Vorarlbergliga und Landesliga erstmals im Einsatz. Oliver Schnellrieder kehrt als Coach der Altacher Fohlentruppe zu seiner alten Heimat in die Cashpoint-Arena zurück. Fünf neue Übungsleiter stehen in der Vorarlbergliga vor ihrer Bewährungsprobe. Exakt 50 Prozent aller sechzehn teilnehmenden Mannschaften in der Landesliga setzen auf einen neuen Trainer. Manuel Cifonelli (Schwarzach), Matthias Mayer (Kennelbach), Michael Fink (Sulzberg) und Patrick Fähnrich (Bezau) haben erstmals eine Kampfmannschaft übernommen.



Alle neuen Trainer Regionalliga West

Cashpoint SCR Altach Amateure

Trainer: Oliver Schnellrieder (neu)

Vorarlbergliga (17 Mannschaften, Start 28. Juli)

Hella Dornbirner SV

Trainer: Sebastian Trittinger (neu)

SW Bregenz

Trainer: Luggi Reiner (neu)

Meusburger FC Wolfurt

Trainer: Joachim Baur (neu)

SC Austria Lustenau Amateure

Trainer: Björn Gasser (neu)

SC Fußach

Trainer: Dalibor Milicevic (neu)

Landesliga (16 Mannschaften), Start: 28. Juli

Hotel am See FC Hard

Trainer: Dominik Visintainer (neu)

FC Schwarzach

Trainer: Manuel Cifonelli (neu)

IPA SC Göfis

Trainer: Rainer Spiegel (neu)

Bike Puchmayr FC Kennelbach

Trainer: Matthias Mayer (neu)

Metzler Werkzeuge SK Brederis

Trainer: Manuel Hammerle (neu)

Fliesen Heim FC Sulzberg

Trainer: Michael Fink (neu)

Wälderhaus VfB Bezau

Trainer: Patrick Fähnrich (neu)

Erne FC Schlins