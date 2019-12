Der November im Video-Rückblick

Diese Videos bewegten Vorarlberg im November 2019.

Polizei-Chef rastet am Telefon aus

Weil ein Polizist in der Notrufzentrale einen hochrangigen Polizeichef nicht sofort erkannte, fuhr dieser völlig aus der Haut, bedrohte und erniedrigte den ihm untergestellten Beamten am Telefon.

Rauchverbot: Das sagen die Vorarlberger

Um Punkt Mitternacht ist in der Nacht auf den 1. November nach jahrzehntelanger Diskussion, Ausnahmeregelungen und baulichen Maßnahmen das Rauchverbot in der gesamten Gastronomie in Kraft getreten - ohne Ausnahmen. VOL.AT hat sich bei den Vorarlbergern umgehört.

Einbrecher-Duo am Hohenemser Flugplatz

Ende September versuchten zwei Vorarlberger am Flugplatz Hohenems ein Flugzeug zu kapern, um die Reise nach Amerika anzutreten. Mitte November wurde schließlich das Überwachungsvideo veröffentlicht.

Eröffnung von Rulantica

Der Europa Park in Rust eröffnete Ende November seine erste Wasserwelt. VOL.AT war bei der Eröffnung dabei und hat einen ersten Blick auf die neuen Attraktionen geworfen.

Fohrenburg-Übernahme durch die Brau Union

Am 20. November wurde bekannt, dass die Firma Rauch einen Großteil seiner Anteile an der Brauerei Fohrenburg an die Brau Union AG verkauft hat. Die Bludenzer Brauerei gehört damit zu einer Gruppe aus zehn Biermarken - darunter Gösser, Puntigamer, Ziper und Heineken.

Mordprozess in Innsbruck

Nach einer tödlichen Messerattacke in Innsbruck Ende November des vergangenen Jahres, bei der ein 21-jähriger Vorarlberger getötet worden war, hat sich ein 25-jähriger Afghane vor dem Landesgericht Innsbruck verantworten müssen. Der Angeklagte wurde als unzurechnungsfähig eingestuft und eine Anstalt für geistigabnorme Rechtsbrecher eingewiesen.

Großbrand bei Sägewerk in Kennelbach

In einem Sägewerk in Kennelbach brach am 2. November ein Feuer aus. Ein Gebäude ist dabei vollständig abgebrannt. Beim Eintreffen der Feuerwehr befand sich das Lagergebäude, in dem gehobeltes Holz untergebracht war, bereits in Vollbrand. Die Bewohner der angrenzenden Wohnhäuser wurden von der Feuerwehr und der Polizei evakuiert und ein Übergreifen der Flammen Wohngebäude verhindert werden.

Mautfrei von Hörbranz nach Hohenems

Der Autobahnabschnitt zwischen Hörbranz und Hohenems soll in Zukunft mautfrei werden. VOL.AT hat bei der Bevölkerung nachgefragt, was sie davon halten.

Sprengungen in der Rappenlochschlucht

Als weiterer Schritt für die Sanierung der Rappenlochschlucht wurde eine überhängende Felsnase neben der Rappenlochbrücke gesprengt. Es handelte sich dabei um eine gefährliche, mittelgroße Sprengung – entsprechend groß sind die Sicherheitsmaßnahmen. Das Sperrgebiet umfasst rund 150 Meter.

Milena Broger zum neuen Café Weiss

Milena Broger und Theresa Feuerstein wollen aus dem ehemaligen Restaurant Füxl in Bregenz das neue Café Weiss machen. Gemeinsam mit Milenas Partner Erik sollen Klassiker neu interpretiert werden.

Kinderarzt zu alt für Kassenvertrag

Wolfgang Hilbe ist einer der drei Kassen-Kinderärzte in Dornbirn. Im Jänner wird er jedoch 70, womit er zu alt wird für einen neuen Kassenvertrag. Denn mit 2019 lief eine zehnjährige Übergangsfrist aus: Nun müsse die Krankenkasse alle Verträge mit niedergelassenen Ärzten grundsätzlich auflösen, sobald diese 70 werden. VOL.AT hat mit dem Kinderarzt gesprochen.