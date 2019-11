Kinderarzt in Dornbirn: Wenn aus dem Kassenarzt ein Wahlarzt werden muss

Wolfgang Hilbe muss mit Jahresende seinen Kassenvertrag zurücklegen, er wird zu alt. Ein Nachfolger in Dornbirn ist nicht in Sicht - und auch die beiden anderen Kassen-Kinderärzte sind über 60.

Es fehlt an Kassenärzten

Wenn Hilbe darüber hinaus tätig sein will, muss er also Privatarzt werden. Dies spiegelt ein grundsätzliches Problem wider: Der Ärztemangel ist in erster Linie ein Mangel an niedergelassenen Ärzten mit Kassenvertrag. Zu verlockend seien die Krankenhäuser, wo neben akademischer Anerkennung auch geregeltere Arbeitszeiten und geringes finanzielles Risiko locken.