Großbrand in Kennelbach - Sägewerks-Gebäude abgebrannt

In Kennelbach ist am Samstagnachmittag bei einem Sägewerk ein Brand ausgebrochen. Ein Gebäude ist dabei vollständig abgebrannt.

In einem Sägewerk in Kennelbach ist am späten Samstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Ein Gebäude ist dabei vollständig abgebrannt. Es handelt sich dabei um ein Lagergebäude in dem gehobeltes Holz untergebracht war.