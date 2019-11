Das halten die Vorarlberger vom Rauchverbot

Dornbirn - Seit Freitag heißt es in Vorarlbergs Lokalen: Rauchen verboten! Wir haben uns in Dornbirn zu diesem Thema umgehört.

Um Punkt Mitternacht ist in der Nacht auf Freitag nach jahrzehntelanger Diskussion, Ausnahmeregelungen und baulichen Maßnahmen das Rauchverbot in der gesamten Gastronomie in Kraft getreten - ohne Ausnahmen. Behördliche Kontrollen gab es in der ersten Nacht noch keine.