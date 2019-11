So geht es den Rauchern mit dem Rauchverbot

"Ich habe das Problem bis heute ignoriert und jetzt ärgert es mich wahnsinnig" - "Ich erwarte mir nicht weniger als Riots."

Rund 25 Jahre hat es bis zum endgültigen Rauchverbot in Österreich gebraucht. In der Nacht auf den 1. November startete der "Final Countdown" dann aber doch. "Es war ein Gefühl wie zu Silvester", resümiert eine Wiener Lokalbesucherin kurz nach Mitternacht. "Ich erwarte mir von den Wienern nicht weniger als Riots, denn diese Luft ist die Wiener Luft", stellt Autor Marko Dinic hingegen fest.

Das Ende der von Zigarettenrauch erfüllten Luft sorgt aber auch fast für Empörung: "Ich habe das Problem bis heute ignoriert und jetzt ärgert es mich wahnsinnig", meint so Gast Max im Cafe "Einhorn" in Mariahilf gegen 21.00 Uhr. "Es ist idiotisch, den Arbeitnehmerschutz an die Gesundheit zu hängen, denn ein Verbot von Tabakkonsum soll überall und nicht punktuell gelten", lässt er zu dem in Kraft getretenen Tabak- und Nichtraucherinnen- bzw. Nichtraucherschutzgesetz (TNRSG) wissen. Drei Stunden vor dem Verbot ist in der noch mäßig besuchten Lokalität ein Raucheranteil von rund 90 Prozent zu registrieren."Ich glaube, dass in Zukunft mehr Snacks konsumiert werden. Nikotin hemmt ja den Hunger", stellt einer der noch rauchenden Mehrheit mit dem Namen Florian fest.