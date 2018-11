Der Klassiker steigt in der Feldkircher Vorarlberghalle

Im prestigeträchtigen Duell treffen die VEU Feldkirch und EHC Lustenau zum wiederholten Male aufeinander.

Am Samstag kommt es in der Vorarlberghalle zum Showdown der beiden Erzrivalen schlechthin im Vorarlberger Eishockey. Es ist gleichzeitig das Gipfeltreffen der derzeit bestplatziertesten österreichischen Vereine in der länderübergreifenden Alps Hockey League. Lustenau ist auf Rang Zwei der erste Verfolger vom überlegenen Spitzenreiter aus Bruneck. Die Montfortstädter liegen mit einem Spiel mehr und drei Punkten weniger auf dem Konto auf Rang 4.

Die Lustenauer haben nach einer enttäuschend verlaufenen letztjährigen Saison einen Kader mit viel Offensivkraft in die Meisterschaft geschickt. Mit Martin Grabher-Meier und Chris D’alvise holte der EHC ein EBEL Sturmduo von den Bulldogs Dornbirn an den Rhein. Dazu kommen mit den beiden Frankokanadiern David Labrecque, ein Sechstrundendraft der NHL von 2009, und Marc-Olivier Vallerand zwei Spieler mit viel Scorerqualität. Auch in der Verteidigung sind die Sticker mit den gelernten Stürmern Jürgen Tschernutter, Thomas Auer und Philipp Winzig recht offensiv aufgestellt. Das schlägt sich auch in der Statistik der bisherigen Saison so nieder. Mit 61 Toren aus 13 Spielen stellt der EHC den erfolgreichsten Sturm aufs Eis und mit einer Powerplayqoute von 26,3% sind die Grün-Gelben die zweitbeste Mannschaft der Liga.