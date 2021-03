Der Frühling winkt: Milde Temperaturen am Wochenende

Der Wochenstart bleibt noch sehr kalt für diese Jahreszeit, ab Mittwoch klettern die Temperaturen langsam Richtung Frühling.

Der Montag startet noch kalt. Die Schneeschauer bzw. Schneeregenschauer am Bodensee und im Rheintal ziehen sich im Tagesverlauf immer mehr ins das Bergland zurück und werden seltener, am Bodensee und im Rheintal dürfte es ab Mittag weitgehend trocken sein. Dabei kann es teilweise etwas auflockern, in Summe überwiegen die Wolken aber auch am Nachmittag. Zum Teil weht unangenehm kalter Nord- bis Nordostwind. Es bleibt sehr kalt für diese Jahreszeit, die Höchstwerte liegen bei 1 bis 5 Grad.