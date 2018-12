Der Chor St. Nikolaus bringt die „Missa Argentina“ zur Aufführung

Anlässlich des Patroziniums der Pfarre St. Nikolaus präsentieren die Sängerinnen und Sänger in Begleitung von fünf Streichern, unter der Leitung von Chorleiter Michael Jagg, dieses besondere Werk.

Fußach. In seinem Vorwort zur Missa Argentina schreibt der deutsche Komponist Alwin Schronen: „Zu dem vorliegenden Werk wurde ich inspiriert durch das gütige und bescheidene Auftreten des am 13. März 2013 gewählten Papstes Franziskus, Jorge Mario Bergoglio aus Argentinien.“ Die Messe ist eine Hommage an die Person Franziskus. Als Grundlage für die einzelnen Messteile dienen argentinische Volkslieder, die die Volksnähe im Allgemeinen und das Eintreten des Papstes für die armen Menschen im Besonderen ausdrücken.

„Die Orgl ist doch in meinen Augen und Ohren der König aller Instrumente.“ So hat 1777 Wolfgang Amadeus Mozart in einem Brief an seinen Vater geschrieben. Die Pfarre Fußach freut sich, dass ihre Organistin Danaila Deleva ein Konzert auf der Orgel spielen wird. Werke von J. S. Bach, César Franck, f: Mendelssohn Bartholdy u. a. stehen auf dem Programm.